Житель Коммунара ударил мужчину ножом в ходе конфликта

В Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью.

Вечером 28 апреля в полицию поступила информация о конфликте в доме по Гатчинской улице. В квартире обнаружили находившегося в сознании 39-летнего мужчину с ножевым ранением в области груди. На него напал 53-летний знакомый.

Было установлено, что злоумышленник проживает в соседнем здании. Росгвардейцы передали потерпевшего медикам скорой помощи и направились туда. Подозреваемого поймали и увезли в отдел для выяснения обстоятельств. Нож изъяли.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти