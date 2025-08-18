Житель Коммунара ударил мужчину ножом в ходе конфликта
Сегодня, 16:47
176
В квартире обнаружили находившегося в сознании 39-летнего мужчину с ножевым ранением в области груди.

В Коммунаре в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. 

Вечером 28 апреля в полицию поступила информация о конфликте в доме по Гатчинской улице. В квартире обнаружили находившегося в сознании 39-летнего мужчину с ножевым ранением в области груди. На него напал 53-летний знакомый.

Было установлено, что злоумышленник проживает в соседнем здании. Росгвардейцы передали потерпевшего медикам скорой помощи и направились туда. Подозреваемого поймали и увезли в отдел для выяснения обстоятельств. Нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали в Понтонном вооруженного ножом мужчину. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

