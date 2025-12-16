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Нетрезвый мужчина напал на незнакомку у дома на проспекте Культуры
Сегодня, 14:50
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Нетрезвый мужчина напал на незнакомку у дома на проспекте Культуры

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Горожанка стала звать на помощь, и ее услышал 24-летний сын.

Росгвардейцы Выборгского района задержали мужчину, который напал на женщину возле дома на проспекте Культуры. 

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ночью 7 июня 44-летняя потерпевшая приехала домой на машине. У подъезда к ней подбежал незнакомец и начал душить. Горожанка стала звать на помощь, и ее услышал 24-летний сын. Также к месту прибыли сотрудники вневедомственной охраны. 

Был задержан 36-летний злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, по какой причине напал на незнакомую женщину. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Энгельса мужчина избил посетителя ночного клуба. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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