Нетрезвый мужчина напал на незнакомку у дома на проспекте Культуры

Горожанка стала звать на помощь, и ее услышал 24-летний сын.

Росгвардейцы Выборгского района задержали мужчину, который напал на женщину возле дома на проспекте Культуры.

По информации ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, ночью 7 июня 44-летняя потерпевшая приехала домой на машине. У подъезда к ней подбежал незнакомец и начал душить. Горожанка стала звать на помощь, и ее услышал 24-летний сын. Также к месту прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Был задержан 36-летний злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог объяснить, по какой причине напал на незнакомую женщину. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

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Фото: пресс-служба Росгвардии