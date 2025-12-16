На проспекте Энгельса мужчина избил посетителя ночного клуба

Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой глазницы.

Росгвардейцы Выборгского района Петербурга задержали участника драки возле ночного клуба. Он был доставлен в 58-й отдел полиции.

Утром 6 июня сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на проспекте Энгельса, заметили потасовку. Нетрезвый злоумышленник 35 лет избил 28-летнего мужчину в ходе конфликта. Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой глазницы. По факту случившегося организована проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что подростков подозревают в избиении пенсионера у парадной на улице Ушинского.

Фото: Piter.TV