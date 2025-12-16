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На проспекте Энгельса мужчина избил посетителя ночного клуба
Сегодня, 15:14
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На проспекте Энгельса мужчина избил посетителя ночного клуба

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой глазницы.

Росгвардейцы Выборгского района Петербурга задержали участника драки возле ночного клуба. Он был доставлен в 58-й отдел полиции. 

Утром 6 июня сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования на проспекте Энгельса, заметили потасовку. Нетрезвый злоумышленник 35 лет избил 28-летнего мужчину в ходе конфликта. Пострадавшего госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левой глазницы. По факту случившегося организована проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростков подозревают в избиении пенсионера у парадной на улице Ушинского. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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