Подростков подозревают в избиении пенсионера у парадной на Ушинского

Пострадавший мужчина написал заявление в полицию.

Ранним утром 7 июня в полицию Калининского района поступило сообщение о лежащем без сознания мужчине у парадной дома №18 по улице Ушинского. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили 71-летнего местного жителя с травмами головы. Пенсионеру была вызвана скорая помощь. После оказания необходимой медицинской помощи в больнице его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Пострадавший мужчина написал заявление в полицию.

По данным правоохранителей, к нападению могут быть причастны подростки. На месте происшествия находились четверо несовершеннолетних: трое 16-летних девятиклассников и 17-летний первокурсник колледжа. Все они были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

После проведения опроса подростков передали законным представителям. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV