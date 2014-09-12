СКА обменял канадского форварда на права на вратаря Тарасова

СКА и Салават Юлаев провернули обмен нападающего на вратаря.

Петербургский СКА и уфимский "Салават Юлаев" совершили обмен. Армейцы отдали права на канадского нападающего Джозефа Бландизи и получили спортивные права на российского вратаря Даниила Тарасова. Об этом сообщила пресс-служба СКА.

32-летний Бландизи выступал за СКА с 2025 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 форвард провёл 62 матча и набрал 29 очков — 12 шайб и 17 передач. В плей-офф он сыграл четыре встречи и забил два гола.

Тарасов в прошлом сезоне выступал за "Флориду" в НХЛ, проведя 33 матча. Голкипер одержал 13 побед, пропуская в среднем 3,05 шайбы за игру и отражая 89,5% бросков. Сейчас вратарь защищает цвета "Детройта".

Ранее Piter.TV сообщал, что хоккеисты СКА и "Спартака" устроили массовую драку после матча в Петербурге.

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