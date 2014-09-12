Выставка "Каски в красках" открылась в парке "Россия – Моя история"

Каждая каска – это свой сюжет и история.

В музейно-выставочном центре "Россия — Моя история" 5 августа торжественно открылась выставка "Каски в красках". На ней представили более 70 арт-объектов, созданных строителями и их детьми. Экспозиция стала итогом одноимённого конкурса, приуроченного ко Дню строителя, сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурс "Каски в красках" объединил сразу несколько важных тем: безопасность, гордость за профессию и значимость строительной отрасли в повседневной жизни.

Любой архитектурный проект, будь то жилой дом или общественное здание, даже проектирование любого жилого квартала начинается с генерального плана. Когда была задумка нанести генеральный план на каску, просто хотелось показать значимость данной работы. Анна Зубина, участница выставки.

Конкурс проводится в Северной столице при поддержке Комитета по строительству с 2025 года и уже успел обрести популярность и любовь среди строителей и их детей. Выставка "Каски в красках" будет открыта для посетителей до конца августа.

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"