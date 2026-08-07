В Петербурге наградили лучших специалистов строительной отрасли

Мероприятие приурочили к празднику День строителя.

В преддверии Дня строителя в Музее-усадьбе Г.Р. Державина состоялась торжественная церемония награждения представителей строительной отрасли Санкт-Петербурга. Как сообщил портал "Строительный Петербург", награды разного уровня вручали за добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли.

Более 100 строителей получили Благодарственные письма вице-губернатора Санкт-Петербурга, Почетные грамоты и Благодарности Комитета по строительству, а также награды Союза строительных объединений и организаций. В списке награждённых были как руководители организаций, так и специалисты разных профессий: инженеры, электрики, слесари и другие.

Особо отличившихся наградили почётным знаком "Строительная слава" и Почётными грамотами Российского Союза строителей. Торжественная церемония награждения объединила поколения, профессии и компании, тем самым показав, что строительный комплекс Северной столицы представляет собой команду профессионалов, которые создают город будущего.

Видео: портал "Строительный Петербург"