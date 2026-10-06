"Мифический Петербург": восьмой эпизод видеопроекта посвятили легендам о зодчих Северной столицы

Каждый зодчий оставил в Петербурге собственную неповторимую интонацию, но вместе мастера смогли создать удивительное единство.

В социальных сетях издания "Петербургский дневник" сегодня вышел восьмой эпизод видеопроекта "Мифический Петербург", посвященный легендам об архитекторах и скульпторах. В издании отметили, что каждый зодчий оставил в Северной столице собственную неповторимую интонацию, но вместе мастера смогли создать удивительное единство.

В новом выпуске рассказывалось, как немецкий архитектор взялся построить дом для знатного вельможи на Васильевском острове. По преданию, стройка пошла прахом: что днем возводили плотники, то к утру оказывалось разметано в щепки. Вскоре строителям стал являться хозяин места – низкорослый старик с рыбьей чешуей вместо кожи, который требовал замуровать в основание здания живую душу.

Однако архитектор оказался внуком гадалки и знал о повадках нечистой силы. Он велел сделать из сосны чучело в рост человека, омыл дерево святой водой и прочитал над ним псалмы. Когда ночью дух явился за жертвой и вцепился в чучело, он закричал от боли, так как дерево было освящено. Строители облили его святой водой, после чего дух превратился в прах, который развеяли над Невой. Дом получился на славу, а зодчий еще долго рассказывал ученикам, что на зыбкой земле побеждает не сила, а хитрость.

В издании также напомнили, что в прошлом выпуске раскрывались тайны Галантного века – эпохи изысканных манер, интриг, моды и утонченности.

Фото: "Петербургский дневник" (нейросети)