В Петроградском районе появится новый образовательный комплекс

Здание, которое объединит детский сад и начальную школу, будет рассчитано на 300 мест.

В Санкт-Петербурге согласован облик нового учебного учреждения дошкольного и начального образования, который появится на улице Профессора Попова. Проект разработало бюро "Миторра. Проектирование", сообщил портал "Строительный Петербург".

Комплекс рассчитан на 300 детей: детский сад примет 100 воспитанников, начальная школа — 200 учеников. Внутри разместят бассейн, актовый и спортивные залы, спальни, медицинские кабинеты и столовую.

В школе оборудуют учебные кабинеты, зоны дополнительных занятий и игр, библиотеку с читальным залом и медиатеку. В детском саду появятся помещения для занятий и музыкальный зал. Одной из особенностей образоваательного комлекса станет соляная комната.

Учреждение расположится внутри двора строящегося жилого комплекса. Архитектурная композиция объединяет прямоугольный и цилиндрический объёмы разной высоты. Проект согласован с концепцией квартала, подготовленной бюро "А.Лен": фасады выдержаны в едином стиле с окружением, а облик здания представляет собой современную интерпретацию классики.

Территорию дополнят прогулочные площадки для групп детского сада, спортивные зоны и пространство для общешкольных событий. В проекте заложены два пожарных въезда, парковку для сотрудников вынесут за пределы участка, по периметру планируется ограждение с зелёной полосой из кустарников.

Ранее мы сообщали, что школу на 1100 мест откроют в ЖК "Чистое небо" в Приморском районе.

ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре