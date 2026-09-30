"Любой объект начинается с чертежа": Валентина Миленко о 24 годах работы в Комитете по строительству

В ведомство Валентина Миленко пришла помощником первого заместителя председателя, практически не представляя, как устроена строительная отрасль.

В этом году Комитет по строительству Санкт-Петербурга отмечает 30-летие. К юбилейной дате портал "Строительный Петербург" подготовил цикл интервью с сотрудниками ведомства, которые рассказывают о своей работе и вкладе в развитие города.

Героиней второго выпуска стала главный специалист отдела приоритетных программ и проектов Управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ Валентина Миленко. В Комитете она работает уже 24 года, а последние десять лет занимается формированием бюджета в части проектирования и корректировкой государственных программ Петербурга.

В ведомство Валентина Миленко пришла помощником первого заместителя председателя, практически не представляя, как устроена строительная отрасль. За годы работы она успела побывать в разных подразделениях и получила опыт, который сегодня позволяет ей оценивать городские проекты не только с финансовой, но и с технической стороны.

По словам специалиста, в ее работе особенно важны точность, внимательность и оперативность: даже небольшая ошибка в расчетах может повлиять на дальнейшее финансирование проекта. Главным профессиональным достижением Миленко называет умение одновременно работать с текущим и перспективным бюджетами и эффективно взаимодействовать с коллегами.

При этом работа для нее давно перестала быть просто цифрами в документах. По ее словам, особенно приятно видеть уже построенный объект и понимать, что когда-то он был всего лишь строкой в бюджете и точкой на карте.

О 24 годах работы в Комитете, совмещении карьеры и семьи и своем взгляде на развитие Петербурга подробнее читайте на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"