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Перед судом ответит мужчина, ударивший знакомого молотком в Шушарах
Сегодня, 16:52
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Перед судом ответит мужчина, ударивший знакомого молотком в Шушарах

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В больнице пациенту диагностировали травму, квалифицируемую как легкий вред здоровью.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 30 сентября. 

По версии органа дознания, 1 января фигурант, находясь в квартире дома в Шушарах, в ходе конфликта ударил знакомого строительным молотком по голове. Пострадавший обратился в медицинское учреждение. В больнице пациенту диагностировали травму, квалифицируемую как легкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Колпино мужчина скончался после нападения с ножом. На 28-летнюю женщину завели дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, шушары
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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