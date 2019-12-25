Перед судом ответит мужчина, ударивший знакомого молотком в Шушарах

В больнице пациенту диагностировали травму, квалифицируемую как легкий вред здоровью.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 30 сентября.

По версии органа дознания, 1 января фигурант, находясь в квартире дома в Шушарах, в ходе конфликта ударил знакомого строительным молотком по голове. Пострадавший обратился в медицинское учреждение. В больнице пациенту диагностировали травму, квалифицируемую как легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

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