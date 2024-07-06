Озвучивший Бэтмена актер Антон Алехин погиб в ДТП в Москве

Актер дубляжа Антон Алехин, озвучивший Бэтмена в ряде фильмов, погиб в возрасте 40 лет. Мужчину сбила машина, сообщил ТАСС.
По данным издания, артист попытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора и оказался под колесами автомобиля. Дорожное происшествие произошло 26 сентября.
В портфолио Алехина насчитывается было более 50 работ. Российским зрителям он известен по озвучиванию супергероя Бэтмена: "Бэтмен будущего Возвращение Джокера", "Лига справедливости Без границ", "Бэтмен и Супермен Битва суперсыновей" и "Бэтмен против Черепашек-ниндзя". Голос актера можно услышать в мультипликационных проектах "Грузовичок Лёва" и "Умные машинки".
Всего за Антоном Алехиным числится 54 работы. Он озвучивал Мэтта Деймона, Марка Уолберга и других голливудских актеров. Артиста похоронили на Южном кладбище Курска.
Ранее мы сообщали, что подросток погиб в ДТП с автомобилем Opel под Петербургом.
Фото: Piter.TV
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