Озвучивший Бэтмена актер Антон Алехин погиб в ДТП в Москве

Трагедия произошла ровно через месяц после его дня рождения.

Актер дубляжа Антон Алехин, озвучивший Бэтмена в ряде фильмов, погиб в возрасте 40 лет. Мужчину сбила машина, сообщил ТАСС.

По данным издания, артист попытался перебежать дорогу на красный сигнал светофора и оказался под колесами автомобиля. Дорожное происшествие произошло 26 сентября.

В портфолио Алехина насчитывается было более 50 работ. Российским зрителям он известен по озвучиванию супергероя Бэтмена: "Бэтмен будущего Возвращение Джокера", "Лига справедливости Без границ", "Бэтмен и Супермен Битва суперсыновей" и "Бэтмен против Черепашек-ниндзя". Голос актера можно услышать в мультипликационных проектах "Грузовичок Лёва" и "Умные машинки".

Всего за Антоном Алехиным числится 54 работы. Он озвучивал Мэтта Деймона, Марка Уолберга и других голливудских актеров. Артиста похоронили на Южном кладбище Курска.

Ранее мы сообщали, что подросток погиб в ДТП с автомобилем Opel под Петербургом.

Фото: Piter.TV