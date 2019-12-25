Подросток погиб в перевернувшемся Opel под Петербургом

В деревне Чёрное Волосовского района Ленинградской области вечером 11 сентября произошло ДТП. Водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением. Машина вылетела за пределы дороги и перевернулась.
В результате аварии серьёзно пострадал 44-летний водитель. Его зажало в салоне. На место прибыли спасатели 119-й пожарной части Волосовского отряда Леноблпожспас. Они освободили мужчину.
Также в аварии пострадал 15-летний пассажир. Медики скорой помощи осматривают его на месте. Второй несовершеннолетний пассажир погиб на месте происшествия.
Детали инцидента уточняются. Правоохранители и спасательные службы продолжают работу на месте.
Фото: пресс-служба ГАИ
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