На "Площади Александра Невского" 5 октября стартует капремонт эскалатора

По рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 17:50 до 19:00.

В Петербурге с 5 октября по 11 декабря пройдет капитальный ремонт эскалатора на станции метрополитена "Площадь Александра Невского". Об этом рассказала пресс-служба подземки.

По рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 17:50 до 19:00. При необходимости могут корректировать указанный интервал, учитывая фактический пассажиропоток. Пассажиров просят заранее планировать маршруты своих поездок, заключили в метро Северной столицы.

Ранее на Piter.TV: в следующем году в Петербурге планируется повысить стоимость проезда в метро и наземном транспорте. Пересмотреть действующие тарифы придется из-за роста расходов перевозчиков.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)