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На "Площади Александра Невского" 5 октября стартует капремонт эскалатора
Сегодня, 16:59
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На "Площади Александра Невского" 5 октября стартует капремонт эскалатора

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По рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 17:50 до 19:00.

В Петербурге с 5 октября по 11 декабря пройдет капитальный ремонт эскалатора на станции метрополитена "Площадь Александра Невского". Об этом рассказала пресс-служба подземки. 

По рабочим дням вход в вестибюль будет ограничен с 17:50 до 19:00. При необходимости могут корректировать указанный интервал, учитывая фактический пассажиропоток. Пассажиров просят заранее планировать маршруты своих поездок, заключили в метро Северной столицы. 

Ранее на Piter.TV: в следующем году в Петербурге планируется повысить стоимость проезда в метро и наземном транспорте. Пересмотреть действующие тарифы придется из-за роста расходов перевозчиков. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: метро, площадь александра невского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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