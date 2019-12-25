В Петербурге в 2027 году вырастет стоимость проезда в метро и наземном транспорте

По словам вице-губернатора Корабельникова, пересмотреть действующие тарифы придется из-за роста расходов перевозчиков.

В Петербурге в 2027 году планируют повысить стоимость проезда в метро и наземном общественном транспорте. Об этом вице-губернатор города Алексей Корабельников рассказал журналистам на встрече, посвященной проекту бюджета Петербурга на 2027–2029 годы. Об этом сообщил "Петербург2".

По словам Корабельникова, пересмотреть действующие тарифы придется из-за роста расходов перевозчиков. В частности, заметную долю затрат составляет электроэнергия, стоимость которой продолжает увеличиваться.

Индексация — она 100% будет, поскольку вы понимаете, что у нас цены, к сожалению, не стоят на месте. Алексей Корабельников, вице-губернатор

При этом точный размер будущего повышения пока неизвестен. Власти города традиционно определяются с тарифами в конце года — соответствующие решения принимаются в декабре.

Корабельников отметил, что изменения затронут как наземный общественный транспорт, так и петербургское метро. При этом параметры новой стоимости проезда станут известны после принятия окончательного решения.

Фото: Piter.tv (архив)