Средняя зарплата в Петербурге превысила 128 тысяч рублей в июле

Реальная зарплата в Петербурге за месяц снизилась почти на 10 %.

Средняя номинальная заработная плата одного работника в Санкт-Петербурге в июле 2026 года составила 128 571 руб. Такие данные по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, опубликовал Петростат.

В Ленинградской области средний размер начисленной зарплаты за тот же период достиг 102 407 руб. Таким образом, разница между показателями двух регионов составила 26 164 руб.

При этом реальная начисленная заработная плата в Петербурге, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле составила 90,1 % от уровня июня 2026 года. По сравнению с июлем прошлого года показатель достиг 103,8 %.

В Ленинградской области динамика оказалась иной. Реальная зарплата составила 97,7 % к уровню июня и 99,5 % к показателю июля 2025 года.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

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