Петростат раскрыл зарплаты жителей Ленобласти по основным отраслям

В Ленобласти средняя зарплата в июле составила 102,4 тыс. рублейю

Средняя номинальная заработная плата работников Ленинградской области в июле 2026 года составила 102 407 руб. Данные приведены Петростатом по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства.

По сравнению с июнем средний размер начислений снизился до 98,5 % от предыдущего месяца. При этом относительно июля 2025 года зарплата выросла на 6,3 %. Реальная начисленная заработная плата с учетом индекса потребительских цен составила 97,7 % к уровню июня и 99,5 % к показателю годом ранее.

Наиболее высокая средняя зарплата среди представленных отраслей зафиксирована в сфере водного транспорта — 197 556 руб. Далее идут финансовая и страховая деятельность с показателем 145 427 руб., складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность — 143 132 руб.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром средняя зарплата составила 127 806 руб., в транспортировке и хранении — 123 162 руб., в обрабатывающих производствах — 119 916 руб. В строительстве показатель достиг 115 613 руб., а в профессиональной, научной и технической деятельности — 118 954 руб.

Меньше всего в июле в среднем начисляли работникам сферы операций с недвижимостью — 49 348 руб. В почтовой и курьерской деятельности показатель составил 52 316 руб., при предоставлении прочих видов услуг — 56 901 руб., а в гостиничном бизнесе и общественном питании — 63 673 руб. В образовании средняя начисленная зарплата составила 69 457 руб., в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений — 77 640 руб. В здравоохранении средний показатель достиг 90 938 руб.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России.

Фото: Piter.tv