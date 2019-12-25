Оксана Дмитриева не вернулась в Госдуму и решила поставить точку в политике

Политический путь длиной в 33 года завершает Оксана Дмитриева после выборов.

Оксана Дмитриева объявила о завершении политической и партийной деятельности после поражения на выборах в Госдуму 2026 года. Об этом 2 октября сообщили "Ведомости". На выборах в 217-м Юго-Восточном округе Петербурга она уступила кандидату от "Единой России" Любови Егоровой. Об этом сообщают Ведомости.

Ранее она сообщала, что не собирается оспаривать результаты голосования. По предварительным итогам, Егорова получила 49,3 % голосов, а Дмитриева - 19,52 %. Дмитриева впервые была избрана в Госдуму в 1993 году. Всего она получала мандат семь раз - в I-VI и VIII созывах. В 1998 году политик занимала пост министра труда и социального развития России. В 2016-2021 годах она была депутатом Законодательного собрания Петербурга, а в 2024 году после объединения "Новых людей" с Партией роста возглавила региональный политсовет партии в Петербурге.

На выборах 2021 года Дмитриева уже конкурировала с Егоровой в том же округе и тогда получила мандат. В 2026 году победу одержала Егорова, после чего Дмитриева объявила о прекращении политической и партийной деятельности.

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