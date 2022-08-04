Готэм-Сити погружается в хаос в сюжетном трейлере Batman: Arkham Shadow

Релиз игры запланирован на осень текущего года.

В рамках официальной презентации компьютерных игр Summer Game Fest презентован сюжетный трейлер VR-игры Batman: Arkham Shadow — эксклюзива Meta* Quest 3. CGI-ролик продемонстрировал зрителям погружающийся в хаос город Готэм, а также последователей Крысиного Короля, с которыми предстоит сразиться супергерою вселенной DC Бэтмену. Дополнительно в ролике можно увидеть комиссара Гордона и персонажа по имени Харлин Квинзель.

Известно,что действие игры Arkham Shadow разворачивается в промежутке между сериями Batman: Arkham Origins и Batman: Arkham Asylum. Пользователям в роли Бэтмена предстоит исследовать мрачный город с видом от первого лица, а также исследовать локации с местами преступлений, выполнять миссии и сражаться с противниками. В числе врагов указаны культисты, члены криминальных банд и продажные полицейские. Создатели уточнили, что боевая система героя будет ориентирована на ближнее сражение с использованием ударов как руками, так и ногами. Соперников можно будет незаметно душить, подкрадываясь сзади.

Напомним, что проект разрабатывается студией Camouflaj. Официальная премьера намечена на осень 2024 года.

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В новом трейлере Kingdom Come Deliverance 2 показали битвы и приключения.

Фото и видео: YouTube / Meta Quest