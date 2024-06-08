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В новом трейлере Kingdom Come Deliverance 2 показали битвы и приключения

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Игра выйдет в свет в текущем году.

В рамках официальной презентации компьютерных игр Summer Game Fest чешская студия Warhorse презентовала пользователям  новый геймплейный трейлер проекта Kingdom Come: Deliverance II, который называется "Святые и грешники". Релиз ролевой игры намечен на 2024 год.  Сиквел продолжит рассказывать геймерам о похождениях персонажа Индржиха из Скалицы, который стремится отомстить убийцам членов его семьи. Разработчики отмечают, что размеры открытого мира выросли приблизительно на 35 процентов. В ролике указано, что создатели прокачали графический движоr CryEngine. Целевыми платформами для игры стали персональные компьютеры, а также консоли Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Вышел трейлер боевика "Игра киллера" с Дэйвом Батистой.

Фото и видео: YouTube / Warhorse Studios

Теги: summer game fest, компьютерная игра, сиквел, трейлер, чехия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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