В F6 предупредили, что у мошеннического сервиса есть особенность - распространители ссылок на него могут изменять его бренд на другой.

Граждане России за несколько дней потеряли 914 тысяч рублей из-за действий мошенников перед выходом компьютерной игры GTA VI, намеченной на 19 ноября. Соответствующими статистическими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители компании по информационной безопасности F6. Старший аналитик департамента Digital Risk Protection Мария Синицына назвала уязвимостью для геймеров их сильный "эмоциональный голод" по новинкам.

Только за пять дней мошенническая группа, которая использует, среди прочих, схему с фальшивым магазином цифровых товаров, похитила у пользователей 914 180 рублей". пресс-служба компании F6

Специалисты отметили, что перед выходом видеоигры подорожали карты оплаты для PlayStation Store. Через данный онлайн-сервис можно играть в игры серии GTA. Аферисты запустили фейковый маркет цифровых товаров, выступающий посредником для пополнения баланса с российских карт. Клиенты заманиваются тем, что наценка за услуги оказывается минимальна - в районе 6-11 процентов. Месяц подписки PS Plus мошенники продавали за 890 рублей, год - за 7 298 рублей.

Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества при покупке товаров из Китая.

Фото: Piter.tv