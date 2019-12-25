В МВД рассказали, как обманывают россиян при заказе товаров из-за рубежа.

В Петербурге и Ленинградской области предупредили о новой схеме интернет-мошенничества, связанной с покупкой товаров из-за рубежа. Злоумышленники размещают объявления с привлекательными ценами в Telegram-каналах и других онлайн-сервисах, а затем выманивают у покупателей деньги под видом оплаты дополнительных услуг. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД России.

После того как потенциальный покупатель связывается с продавцом, мошенники просят внести предоплату. Затем они могут потребовать дополнительные суммы за доставку, страхование посылки или таможенное оформление.

Чтобы убедить человека перевести деньги, злоумышленники отправляют поддельные квитанции и документы, якобы подтверждающие отправку товара. Однако покупатель в итоге ничего не получает. Если он отказывается от дальнейших платежей, продавец прекращает общение.

В МВД рекомендуют заранее проверять сведения о продавцах и транспортных компаниях. Информацию из документов об отправке необходимо сверять через официальные сервисы доставки. Также правоохранители советуют не переводить деньги на счета физических лиц, пока подлинность продавца не подтверждена, и внимательно относиться к требованиям дополнительных платежей.

Если возникли подозрения, следует прекратить переводы и сохранить переписку, платежные документы и реквизиты получателей. Эти сведения могут пригодиться при обращении в правоохранительные органы.

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Фото: Piter.tv