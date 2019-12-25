Фетисов назвал слова главы МИД Чехии о российских хоккеистках беспределом

Выступающие за клубы НХЛ чешские игроки Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал осудили высказывание главы МИД.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли, россиянин Вячеслав Фетисов назвал слова министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки про хоккеисток беспределом. Бывший спортсмен привел в пример иностранному дипломату достойную позицию чешских хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее заявление эксперт сделал в комментарии журналистам из информационного агентства "ТАСС". Ранее Петр Мацинка в эфире американского телеканала CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Во время обсуждения возможного участия национальной сборной России в юниорском чемпионате мира среди женских команд в Остраве, спикер назвалнаших соотечественниц "мужеподобными". Западный представитель добавил, что международный турнир якобы ничего не потеряет из-за их отсутствия.

Министру иностранных дел Чехии больше делать нечего, как заниматься глумлением над девчонками. Беспредел продолжается на уровне глав ведомств стран, куда мы докатились? Вячеслав Фетисов, экс-хоккеист

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