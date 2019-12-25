В метро Петербурга появится лимитированный "Подорожник" с Овечкиным и Малкиным

Хоккейные звезды и Петропавловская крепость украсили новый "Подорожник".

С 9 ноября 2026 года на всех станциях Петербургского метрополитена начнут продавать лимитированную серию транспортных карт "Подорожник", приуроченную к 80-летию отечественного хоккея. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Всего выпустили 10 тыс. экземпляров. На лицевой стороне карты разместили эмблему юбилея и изображения известных российских хоккеистов, среди которых Александр Овечкин, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Евгений Дадонов и Александр Георгиев.

Основой для оформления стала фотография игрового эпизода с участием национальной сборной. На оборотной стороне изобразили панораму Невы с ледовым покрытием и силуэтом Петропавловской крепости. По льду скользят хоккеисты в свитерах с надписью "Ленинград".

В июле 2026 года в Петербурге также представили тематический "Подорожник", посвященный морской истории России и статусу города как морской столицы.

Лимитированные транспортные карты ранее вызывали повышенный интерес у пассажиров. В октябре 2022 года проездные, выпущенные к 25-летию фильма "Брат", раскупили за несколько часов. Позднее на интернет-площадках стоимость одного экземпляра доходила до 55 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: Петербургский метрополитен