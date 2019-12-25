Большинство стран ЕС выступили против запрета туристических виз россиянам

Глава МИД Чехии объяснил, что важно учитывать реальность.

Большинство стран Европейского союза не поддерживают законодательную инициативу Финляндии прекратить во всем региональном сообществе выдачу туристических виз гражданам России. Соответствующее заявление западному новостному порталу Seznam сделал чешский руководитель внешнеполитического ведомства Петр Мацинка.

Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство. Учитывая, что очень большое число стран ЕС не присоединилось к финской инициативе, очевидно, что общеевропейское решение не вырисовывается. Поэтому мы придерживаемся нашего национального подхода. Петр Мацинка, глава МИД Чехии

Иностранный дипломат заметил, что в коллективном Брюсселе ранее выдвигались инициативы, подобные финской, но они также не принесли положительных результатов. Чехия после 24 февраля 2022 года на национальном уровне прекратила выдачу шенгенских виз россиянам.

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