Марк Рютте раскрыл три члена военного блока, которые не справились с обязанностями по финансированию обороны.

Чехия, как и Словения с Албанией, не выполнили в 2025 году обязательное для государств-членов НАТО требование о выделении на оборонные расходы двух процентов от уровня национального ВВП. Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте. По словам иностранца, правительство в Праге сейчас прилагает все усилия для того, чтобы выполнить обязательства перед союзниками в 2026 году. Чешский премьер Андрей Бабиш в недавнем интервью британской газете The Financial Times (FT) упомнил, что европейская страна вряд ли выполнит свое обязательство потратить в 2026 году на оборону два процента ВВП. Чиновник добавил, что у него есть преимущество быть одним из последних сторонников американского президента-республиканца Дональда Трампа среди политических лидеров из коллективного Брюсселя.

Я "трампист". Я встречался с ним пять раз, и другие меня критиковали за это, но у нас благодаря этому должно быть преимущество. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Как отмечает ЧТК, европейские союзники сейчас готовятся к политической конфронтации с Дональдом Трампом на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре в период с 7 по 8 июля. Они опасаются того, что глава Белого дома будет критиковать их за недостаточные объемы расходов на оборону и за слабую поддержку американо-израильского конфликта с Ираном на Ближнем Востоке.

Telegraph: Лондон и Париж отказались тратить 0,25% ВВП на военную помощь Киеву.

Фото: YouTube / Guardian News