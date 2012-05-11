Полиция Петербурга задержала координатора мошенников в Мытищах

21-летний куратор телефонных мошенников пойман в Подмосковье.

Сотрудники петербургской полиции задержали в подмосковных Мытищах 21-летнего уроженца Краснодара. По версии следствия, молодой человек руководил группой, которая помогала телефонным мошенникам похищать деньги у жителей Северной столицы.

По данным ГУ МВД, задержанный действовал по инструкциям зарубежного куратора и координировал действия сообщников. При задержании он попытался избавиться от улик, выбросив их из окна квартиры. Однако оперативники успели зафиксировать попытку уничтожения доказательств.

В ходе обыска правоохранители изъяли 11 SIM-карт, два роутера, два мобильных телефона, ноутбук и GSM-шлюз. Суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды деятельности преступной группы и возможных соучастников.