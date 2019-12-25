Хирургам могут дать возможность оказывать помощь за территорией больницы

Проект нововведений подготовил Минздрав России.

Порядок работы хирургов на российской территории может измениться с 1 января 2027 года, так как врачам хотят дать возможность оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Соответствующие данные оглашены в тексте проекта министерства по здравоохранению. По данным журналистов информационного агентства "РИА Новости", в нововведениях говорится о том, что хирургов смогут привлекать к работы вне медицинской организации. Речь идет о месте вызова бригады скорой помощи, а также при медицинской эвакуации в транспортном средстве. Дополнительно помощь по служебному профилю "хирургия" будет оказываться в том числе в виде паллиативной медицинской помощи гражданам.

Напомним, что должность врача-хирурга назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным приказом Минздрава по специальности "хирургия".

Минздрав подготовил проект нового порядка проведения диспансеризации: мнение экспертов.

Фото: Piter.tv