Минздрав подготовил проект нового порядка проведения диспансеризации: мнение экспертов

Мировая практика показывает, что применение индивидуализированных скрининговых программ позволяет снизить заболеваемость тяжелыми болезнями и смертность от них на 15-30% для разных видов патологий.

Минздрав подготовил проект нового порядка проведения диспансеризации взрослого населения, который позволит сделать ее более персонализированной. Новая модель диагностики будет учитывать не только возраст и пол, но и профессию, образ жизни, индивидуальные генетические особенности, что позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать их развитие, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Саму по себе инициативу Минздрава можно только приветствовать, считают эксперты. Мировая практика показывает, что применение индивидуализированных скрининговых программ позволяет снизить заболеваемость тяжелыми болезнями и смертность от них на 15-30% для разных видов патологий, подчеркнули они. Однако телеграмеры уточнили, что необходимо учитывать и специфические российские факторы. Во-первых, пациентов, у которых "вроде, ничего не болит", нужно еще загнать в поликлиники для прохождения диспансеризации. Впрочем, в этом деле, судя по озвучиваемым чиновниками цифрам, уже есть серьезные успехи: по официальным данным, по итогам 2025 г. диспансеризацию прошли 100 млн. россиян, в том числе 49 млн. граждан трудоспособного возраста.

Другая проблема связана с практикой приписок. Главврачи многих медучреждений в стремлении выполнить спускаемые сверху целевые показатели и обеспечить рост выплат от страховых компаний идут, увы, на подлог и внедряют в своих клиниках систему фиктивной статистики. В итоге в картах пациентов появляются данные о посещениях врача, которых они не совершали, и диспансеризациях, которых они не проходили. Точных данных о масштабе такой проблемы в открытых источниках нет, но по данным опросов, почти 57% медработников заявили о регулярной практике приписок в своём учреждении, ещё 21% сталкивались с этим время от времени. Представляется, что внедрение в системе здравоохранения улучшенных моделей диагностики полезно было бы совместить с ужесточением контроля за отчетностью медучреждений. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV