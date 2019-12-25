Лавров и Рубио снова провели перговоры: мнение экспертов

Телеграмеры считают, что одним из последствий событий последних лет должен быть вывод с территории США штаб-квартиры ООН.

Результаты переговоров Лаврова и Рубио в Нью-Йорке еще предстоит понять и обсудить. Однако авторы Telegram-канала "Мейстер" подчеркнули, что, зная, какой крови стоит оформить американские визы на любую делегацию и как часто рабочие контакты срываются, потому что низовая паспортно-визовая бюрократия работает фактически по своему хотению, одним из последствий событий последних лет должен быть вывод с территории США штаб-квартиры ООН.

Штаб-квартира должна размещаться на нейтральной территории, будь то небольшое государство с выходом к морю и международным аэропортом, или, на искусственном острове, считают эксперты.

А то милые привычки американцев, регулярно оформляющих визы уже после предполагаемых дат командировок, не сильно способствуют решению мировых проблем, неважно, в рамках ООН или двусторонних контактов. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали встречу Зеленского с Трампом.

Фото: Пресс-служба МИД РФ