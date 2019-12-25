Страна приняла 1 126 наблюдателей из 133 стран мира, в том числе около 40 из государств Запада.

Россия побила свой же рекорд по международному наблюдению, приняв 1 126 наблюдателей из 133 стран мира, в том числе около 40 из государств Запада. Это делает заявления Каи Каллас о недопуске наблюдателей на выборы особенно смешными, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

В ЕС, впрочем, несмотря на все попытки влиять на выборы в России через кибератаки и иноагентов, никто их результаты признавать и не собирался – за три дня до старта выборов уже был подготовлен проект документа об их непризнании, уточнили авторы поста.

Приоритет – наши сограждане, для которых они и проводились, а у них прозрачность электоральных процессов сомнений не вызвала – общественного недовольства не наблюдается. Что касается адекватной части мирового сообщества, то там тоже легитимность наших выборов сомнениям не подвергается – в Москву со всех концов идут поздравления с проведенными демократическими выборами. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV