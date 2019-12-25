У российского ТЭК хватает проблем, однако по сравнению с большей частью мира ситуация у весьма неплохая.

Саудовская Аравия официально предупредила Европу о прекращении части поставок нефти в конце сентября, подтвердив серьезность повреждения своего нефтепровода, ведущего к Красному морю. При этом идут новости об остановке добычи на ряде месторождений Ливии и значительно выросших закупках нефти со стороны Китая, что трактуется рынком как истощение его стратегических запасов или ожидание продолжения кризиса. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", это закономерно ведет к дальнейшему росту цен.

У российского ТЭК хватает проблем, однако по сравнению с большей частью мира ситуация у весьма неплохая – и рынок свой так или иначе топливом обеспечиваем, и на экспорте нефти хорошо зарабатываем, уверены телеграмеры.

То есть пока наши европейские визави полной ложкой набирают убытков (пока растут запросы их украинских нахлебников), мы пополняем бюджет. И заодно подтверждаем свою роль для стабильности энергорынка – не зря из Америки все чаще звучит недовольство ударами Киева по нашим НПЗ. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что потребление алкоголя в РФ снизилось до минимума с 1996 года.

Фото: Pxhere