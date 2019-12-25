ФАС предложила показывать в социальной рекламе в РФ только многодетные семьи

Инициатива достаточно скептически воспринимается различными экспертами, отмечающими, что основное влияние на решение о заведении детей оказывают реальные экономические условия, а не присутствие в медиапространстве той или иной рекламы.

ФАС подготовила законопроект, предписывающий рекламодателям при создании материалов, содержащих образ семьи, изображать благополучную семью как минимум с тремя детьми. Как уточняют авторы Telegram-канала "Мейстер", ближайшей целью этой меры является формирование у людей позитивного образа многодетной семьи, а стратегической, понятно, - повышение рождаемости.

Инициатива ФАС достаточно скептически воспринимается различными экспертами, отмечающими, что основное влияние на решение о заведении детей оказывают реальные экономические условия, а не присутствие в медиапространстве той или иной рекламы. С этим трудно не согласиться, подчеркнули телеграмеры. Вряд ли можно предположить, что активная демонстрация многодетных семей в рекламе приведет к немедленному результату и в стране в одночасье повысится рождаемость.

Однако она вполне имеет смысл и в перспективе, в комплексе с другими элементами демографической политики может сработать. Окружающие человека визуальные образы, в том числе рекламные, действуют не прямолинейно и сиюминутно, а "исподволь", влияя на долгосрочные ценностные установки и поведенческие паттерны. Активная демонстрация образа многодетной семьи будет способствовать формированию ее восприятия как социального стандарта, общественно одобряемого явления, а не аномалии. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали протесты во Франции и Испании.

Фото: Magnific