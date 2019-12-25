Эксперты прокомментировали протесты во Франции и Испании

Во Франции протестуют школьники (поводом стали ужасные условия в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа), в Испании – городской средний класс против жилищного кризиса (на фоне выселения 87-летней Марикармен Абаскаль после поднятия аренды на 275%).

Во Франции и Испании одновременно вспыхнули массовые протесты, которые уже привели к политическому кризису в обеих странах. Во Франции протестуют школьники (поводом стали ужасные условия в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа), в Испании – городской средний класс против жилищного кризиса (на фоне выселения 87-летней Марикармен Абаскаль после поднятия аренды на 275%). На эту информацию обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Прежде всего эти события показывают, что европейская модель социального государства начинает трещать по швам, уверены телеграмеры. Также они уточнили, что в перспективе проглядывает демографический кризис – к 2050 году каждый третий европеец будет старше 65 лет. Миграция, на которую ЕС возлагает надежды, не решает проблему: она требует инвестиций в инфраструктуру и интеграцию, а без этого лишь усиливает социальную напряженность.

В энергетика обнаружилась структурная уязвимость, которая уже бьет по промышленности. Так, ЕС импортирует 60% энергии, включая 90% газа и 97% нефти. Мы уже увидели, что нестабильность на Ближнем Востоке мгновенно отразилась на европейских ценах. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Magnific (wirestock)