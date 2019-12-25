Минфин предложил легализовать онлайн-казино: мнение экспертов

Давно известно, что запрет какого-либо нежелательного явления со стороны государства имеет смысл лишь в том случае, если государство располагает полной возможностью обеспечить соблюдение этого запрета.

Власти рассматривают возможность легализации в России работы онлайн-казино. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, по словам которого, Минфин совместно с ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) сейчас "пытается найти правильные подходы, как это сделать". Сообщения о существовании такой идеи у Минфина появлялись и ранее. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Давно известно, что запрет какого-либо нежелательного явления со стороны государства имеет смысл лишь в том случае, если государство располагает полной возможностью обеспечить соблюдение этого запрета, уверены эксперты. Существование огромного (по оценке того же Чебескова – сопоставимого по объему с легальным букмекерским рынком) теневого сектора онлайн-казино свидетельствует, что на данный момент такая возможность у государства отсутствует. При этом, с одной стороны, госбюджет лишается значительных дополнительных поступлений, с другой – любители азартных игр в этом теневом сегменте полностью зависят от добросовестности организаторов виртуальных рулеток и слот-машин, уточнили телеграмеры.

Минфин вполне можно понять - легализация онлайн-казино привела бы к масштабному притоку средств в госбюджет (называется цифра до 100 млрд ежегодно). Она также в значительной степени способствовала бы защищенности любителей рискнуть своими кровными от проявлений мошенничества. Однако вместе с тем предлагаемая мера несет серьезные репутационные риски для власти. Готово ли общество принять идею о том, чтобы государство зарабатывало на лудомании? По-видимому, с тщательной оценкой таких рисков, а не только с поиском эффективных механизмов организации гипотетического легального рынка онлайн-казино, связан долгий процесс принятия соответствующего решения. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали выступление Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Фото: Pixabay