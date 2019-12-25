Эксперты прокомментировали выступление Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Президент подвел итог дискуссии о предупреждении МИД и возможном применении ядерного оружия в случае угрозы Калининграду.

Владимир Путин, выступая на на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", подвел итог дискуссии о предупреждении МИД и возможном применении ядерного оружия в случае угрозы Калининграду. Он отметил, что в письме МИД сказано не о применении ядерного оружия, а о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении страны. – А каких именно – мы уже решим, – добавил президент. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что ситуацию для НАТО это особо не меняет: когда ядерная держава говорит о "всех силах и средствах", то каноны ядерной дипломатии толкуют это довольно однозначно.

Сейчас можно констатировать, что предупреждение о последствиях возможного покушения на Калининград НАТО выдано вслух со всех этажей госвласти, которые в принципе уполномочены о таких вещах вслух говорить. В этой связи очень интересно будет почитать а) завтрашние ужимки политиков и б) послезавтрашние комментарии обозревателей в мейнстримной западной прессе. Многие ли рискнут написать "это все блеф, русские ничего не сделают"? Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Официальный сайт президента России