Прокуратура потребовала закрыть сеть пансионатов в Петербурге

Эксперты выявили ряд нарушений в учреждениях.

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверила сеть пансионатов с круглосуточным пребыванием пожилых людей. В мероприятиях также поучаствовали специалисты МЧС России и Роспотребнадзора, рассказали 2 октября в надзорном ведомстве.

Эксперты выявили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства: это создает угрозу для жизни и здоровья граждан. Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации, которое пока рассматривают. Кроме того, в суд направили исковые заявления о запрете деятельности учреждений.

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура потребовала ускорить ремонт медицинского учреждения на Ланской улице. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Еще выявили несоответствие проектной и сметной документации.

Фото: Piter.TV