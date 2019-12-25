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Прокуратура потребовала закрыть сеть пансионатов в Петербурге
Сегодня, 14:50
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Прокуратура потребовала закрыть сеть пансионатов в Петербурге

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Эксперты выявили ряд нарушений в учреждениях.

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверила сеть пансионатов с круглосуточным пребыванием пожилых людей. В мероприятиях также поучаствовали специалисты МЧС России и Роспотребнадзора, рассказали 2 октября в надзорном ведомстве. 

Эксперты выявили нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства: это создает угрозу для жизни и здоровья граждан. Прокурор внес представление в адрес генерального директора организации, которое пока рассматривают. Кроме того, в суд направили исковые заявления о запрете деятельности учреждений. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура потребовала ускорить ремонт медицинского учреждения на Ланской улице. Подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Еще выявили несоответствие проектной и сметной документации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пансионаты, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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