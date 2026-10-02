75% работающих петербуржцев готовы покинуть город ради лучшей должности

Наиболее весомым поводом для смены города стало бы повышение зарплаты – этот фактор отметили 84% участников.

Аналитики hh.ru и Группы "Ренессанс Страхование" выяснили отношение жителей Санкт-Петербурга к переезду ради работы. В опросе приняли участие работающие россияне, пишет "Петербургский дневник".

Согласно полученным данным, 17% жителей готовы без колебаний переехать в другой город ради карьерных перспектив. Еще 58% согласились бы на переезд при условии заметного профессионального роста, а 2% готовы сменить место жительства, хотя и без особого желания. При этом 16% постараются избежать такого предложения, а 6% заявили, что в случае подобной инициативы со стороны руководства скорее уволятся. Таким образом, в общей сложности 75% петербуржцев готовы рассмотреть релокацию.

Наиболее весомым поводом для смены города стало бы повышение зарплаты – этот фактор отметили 84% участников. В числе других важных причин – возможность поработать над интересным проектом (56%), более комфортная городская среда (49%), благоприятный климат (46%) и доступное жилье (34%). Готовность к переезду зависит от возраста. Больше остальных открыты к релокации зумеры (18–24 года): 28% из них согласились бы на переезд сразу. Среди миллениалов так ответил каждый пятый (20%), а среди респондентов старше 45 лет – 22%.

Главным препятствием для переезда петербуржцы назвали собственное жилье, с которым не хочется расставаться (57%). Еще 36% не готовы отказываться от привычной городской инфраструктуры – школ, больниц и других учреждений. Кроме того, 34% не хотят терять сложившийся круг общения, 20% опасаются снижения дохода, а 17% считают переезд бессмысленным, так как работают удаленно. Управляющий директор "Ренессанс страхование" Юлия Галаничева отметила, что внутренняя релокация сотрудников требует оперативной перенастройки корпоративных программ ДМС.

Ранее мы сообщили о том, что почти половина работающих петербуржцев хочет вернуть производственную гимнастику.

Фото: Piter.TV