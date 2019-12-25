В Ломоносовском районе отремонтировали дорогу вдоль Ропши

Специалисты уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и обновили остановки.

В Ломоносовском районе Ленинградской области завершили ремонт четырехкилометрового участка дороги "Стрельна — Кипень — Гатчина", который проходит вдоль Ропши. Работы провели в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Как рассказали в дорожном комитете региона 2 октября, специалисты уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и обновили остановки общественного транспорта. В прошлом году сделали другой отрезок трассы – от Терволово и в сторону Гатчины.

Ранее на Piter.TV: в Северной столице по нацпроекту обновили дороги, ведущие к туристическим местам и достопримечательностям. Это Петербургское и Пулковское шоссе, а также Большой проспект Васильевского острова.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти