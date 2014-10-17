Пожилая женщина из Ломоносовского района осталась без 1 млн рублей из-за мошенников

Оперативники уголовного розыска поймали по подозрению 46-летнего мужчину.

Полицейские задержали дропа мошенников, оставившего пенсионерку из Ломоносовского района Ленобласти без накоплений. Об этом рассказали в МВД России.

К правоохранителям 5 марта обратилась 84-летняя жительница села Русско-Высоцкое с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам потерпевшей, 3 числа ей позвонил незнакомец, убедивший отдать 1 млн рублей для декларирования.

Оперативники уголовного розыска поймали по подозрению 46-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Фото: Piter.TV