Пожилая женщина из Ломоносовского района осталась без 1 млн рублей из-за мошенников
Сегодня, 12:42
Оперативники уголовного розыска поймали по подозрению 46-летнего мужчину.

Полицейские задержали дропа мошенников, оставившего пенсионерку из Ломоносовского района Ленобласти без накоплений. Об этом рассказали в МВД России. 

К правоохранителям 5 марта обратилась 84-летняя жительница села Русско-Высоцкое с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. По словам потерпевшей, 3 числа ей позвонил незнакомец, убедивший отдать 1 млн рублей для декларирования. 

Оперативники уголовного розыска поймали по подозрению 46-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец обманул знакомого на 10 млн рублей. В квартире злоумышленника на Долгоозерной улице прошел обыск.

Фото: Piter.TV 

