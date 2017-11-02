Петербуржец обманул знакомого на 10 млн рублей

Оперативники Главка задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве в отношении мужчины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Преступление было совершено еще в 2024 году: рецидивист 36 лет из Московской области, злоупотребив доверием, получил от потерпевшего 10 млн рублей на Малой Морской улице. Деньги злоумышленник не вернул. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта на Долгоозерной улице полицейские изъяли мобильный телефон, автомобиль BMW и документацию, имеющую значение для уголовного дела.
Фото: Piter.TV
