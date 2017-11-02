  1. Главная
Петербуржец обманул знакомого на 10 млн рублей
Сегодня, 10:23
В квартире злоумышленника на Долгоозерной улице прошел обыск.

Оперативники Главка задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве в отношении мужчины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Преступление было совершено еще в 2024 году: рецидивист 36 лет из Московской области, злоупотребив доверием, получил от потерпевшего 10 млн рублей на Малой Морской улице. Деньги злоумышленник не вернул. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В ходе обыска по месту жительства фигуранта на Долгоозерной улице полицейские изъяли мобильный телефон, автомобиль BMW и документацию, имеющую значение для уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: молодой мошенник обманул двух петербурженок почти на 1,5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

