Петербуржец обманул знакомого на 10 млн рублей

В квартире злоумышленника на Долгоозерной улице прошел обыск.

Оперативники Главка задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве в отношении мужчины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Преступление было совершено еще в 2024 году: рецидивист 36 лет из Московской области, злоупотребив доверием, получил от потерпевшего 10 млн рублей на Малой Морской улице. Деньги злоумышленник не вернул. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта на Долгоозерной улице полицейские изъяли мобильный телефон, автомобиль BMW и документацию, имеющую значение для уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: молодой мошенник обманул двух петербурженок почти на 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV