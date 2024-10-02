  1. Главная
Молодой мошенник обманул двух петербурженок почти на 1,5 млн рублей
Сегодня, 12:24
Он забирал у пожилых женщин деньги, которые те передавали под предлогом "сохранности средств".

В Петербурге полиция задержала 23-летнего курьера мошенников, который за один день обманул двух пенсионерок на общую сумму около 1,45 миллиона рублей. Молодой человек забирал у пожилых женщин деньги, которые те передавали после звонков неизвестных, убеждавших их "спасти сбережения".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, первое заявление поступило 26 февраля от 73-летней жительницы Колпино. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные и под предлогом сохранности денежных средств убедили передать курьеру 550 тысяч рублей.

В тот же день в полицию обратилась 85-летняя женщина с Дачного проспекта. Её мошенники развели по той же схеме — сумма ущерба составила 900 тысяч рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого 27 февраля у дома № 7 по Верхне-Каменской улице. Им оказался неработающий 23-летний молодой человек. Его задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается, устанавливается возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Фото: Piter.TV

