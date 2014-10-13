В Сосновом Бору бетонщик зарезал знакомого в пьяной ссоре

Мужчина скончался на месте, подозреваемого задержали

В Сосновом Бору Ленинградской области 42-летний бетонщик в ходе пьяной ссоры нанёс несколько ножевых ранений 32-летнему знакомому. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о происшествии поступил около часа ночи 28 февраля. В квартире дома № 26 по улице Ленинградской обнаружили тело 32-летнего уроженца Омской области с ножевыми ранениями.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого — им оказался 42-летний бетонщик. По предварительным данным, мужчины вместе распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт, и злоумышленник несколько раз ударил оппонента ножом.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

