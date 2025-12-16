Aurus, Volga и Lada покажут новинки на ПМЭФ-2026

Российские автопроизводители представят на Петербургском международном экономическом форуме несколько новых моделей.

На Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт с 3 по 6 июня, российские автокомпании анонсируют ряд новинок. Как сообщает РИА Новости, бренд Aurus впервые представит широкой публике обновлённые модели Senat и Senat Long. Серийная версия Senat уже использовалась в 2024 году во время инаугурации президента, а удлинённая версия ранее не демонстрировалась.

"АГР Холдинг" покажет модель Jeland J6, которую планируют выпускать на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Также холдинг продемонстрирует двигатель совместного производства с китайской Defetoo на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге.

Бренд Volga привезёт флагманский кроссовер К50, продажи которого в России стартуют в июне. "АвтоВАЗ" выставит сразу несколько автомобилей: раритетный ВАЗ-2101 из музейной коллекции, кроссовер Lada Azimut (его производство начнётся в сентябре 2026 года), обновлённую Niva Legend, а также гоночные Iskra Cup и Vesta TCR. На стенде Санкт-Петербурга покажут специальную версию Iskra, посвящённую операции по прорыву блокады Ленинграда.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургские депутаты предложили устанавливать зеленые номера на электромобили.

Фото: Piter.TV