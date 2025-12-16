Путин выступит на ПМЭФ и встретится с главами мировых информагентств

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт в Северной столице с 3 по 6 июня. Об этом сообщает автор программы "Вести" Павел Зарубин.

В графике главы государства также запланирована традиционная встреча с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Кроме того, Путин проведёт заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Отдельное внимание президент уделит социальной сфере: он встретится с многодетными семьями и вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава". Также в планах российского лидера на предстоящую неделю — ряд международных контактов.

