Президент справедливо заметил, что сроки давности не должны применяться только к преступлениям против человечности, и пообещал обеспечить принятие соответствующих решений в ближайшее время.

Общаясь с новоназначенным на пост бизнес-омбудсмена Шохиным, Владимир Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. Авторы Telegram-канала "Мейстер" выразили надежду на то, что это положит конец череде сомнительных решений, когда активы отбираются просто в силу наличия малообоснованной позиции прокуратуры о том, что приватизация их в 1990-е была проведена с нарушениями.

Учитывая, что под раздачу периодически попадают и активы собственников второй-третьей очереди, успевших за это время приобрести оспариваемое имущество у первого обладателя, а часто даже и не у него уже, а перепроданное, решение очень своевременное, отметили эксперты. Президент справедливо заметил, что сроки давности не должны применяться только к преступлениям против человечности, и пообещал обеспечить принятие соответствующих решений в ближайшее время.

Мы не склонны обелять приватизацию 1990-х, но делать из нее дамоклов меч над заметной частью бизнеса явно не стоит. Историю следует закрыть как минимум для того, чтобы законные приобретатели некогда приватизированного имущества могли спокойно заниматься делом, не думая о риске потерять активы. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Казахстан не будет взыскивать 1,4 млрд долларов с "Газпрома" по иску "Нафтогаза".

Фото: официальный сайт президента России