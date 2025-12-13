НМГ и технопарк Шидао заключили соглашение в сфере ИИ: мнение экспертов

В ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай Национальная Медиа Группа (НМГ) и технологический парк Шидао, входящий в технологический кластер Шэньчжэня, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации медиаиндустрии. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", соглашение выглядит не просто корпоративной сделкой, а элементом выстраивания новой линии технологического взаимодействия между Россией и Китаем в сфере медиа – при сохранении фокуса на цифровой суверенитет. Речь идёт о модели взаимодействия с ведущими китайскими технологическими корпорациями, ориентированной на трансфер передовых ИИ-решений в Россию, их масштабирование внутри экосистемы холдинга и коммерциализацию новых цифровых продуктов.

Также телеграмеры уточнили, что пилотные проекты будут связаны с генеративным ИИ для создания коротких сериалов и рекламных роликов с последующей локализацией решений под российский рынок. При этом сам Шэньчжэнь выбран не случайно: это крупнейший технологический хаб Китая, где сосредоточены штаб-квартиры ключевых игроков китайской ИИ- и цифровой индустрии. Среди партнёров и резидентов Шидао – Tencent, Volcano Engine в периметре ByteDance и другие технологические компании, определяющие глобальные тренды в сфере персонализации контента и цифровых платформ.

Фактически НМГ получает доступ к одному из самых мощных мировых кластеров ИИ-разработок в сфере медиа и цифрового контента. Для российского медиарынка это одновременно и технологический трансфер, и построение собственной модели цифровой устойчивости. Telegram-канал "Мейстер"

