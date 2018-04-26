Минобороны: ночью в небе над Петербургом сбили БПЛА

В ночь на 22 мая в районе Петербурга силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат противника. Об этом официально сообщило Министерство обороны России. Точное количество сбитых объектов не уточняется.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своих соцсетях заявил о трёх уничтоженных беспилотниках над территорией 47-го региона. Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки нет.

Напомним, накануне, 21 мая, над Ленинградской областью был сбит один БПЛА. Утром 22 мая в 04:33 Дрозденко объявил о новой БПЛА-опасности, однако уже в 05:02 сообщил об отбое тревоги.

