Дилер с улицы Бабушкина сбывал психотропы контактным способом

При проведении обыска в его квартире обнаружили и изъяли 450 граммов наркотиков.

Полицейские Невского района Петербурга задержали дилера, который сбывал психотропные вещества контактным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Как рассказали в МВД России, 49-летнего мужчину поймали на улице Бабушкина. При проведении обыска в его квартире обнаружили и изъяли 450 граммов наркотиков. В одном из контейнеров находился амфетамин.

Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге у нелегального мигранта изъяли почти 1 килограмм гашиша.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти