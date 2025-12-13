Дилер с улицы Бабушкина сбывал психотропы контактным способом
Сегодня, 13:14
При проведении обыска в его квартире обнаружили и изъяли 450 граммов наркотиков.

Полицейские Невского района Петербурга задержали дилера, который сбывал психотропные вещества контактным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Как рассказали в МВД России, 49-летнего мужчину поймали на улице Бабушкина. При проведении обыска в его квартире обнаружили и изъяли 450 граммов наркотиков. В одном из контейнеров находился амфетамин. 

Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге у нелегального мигранта изъяли почти 1 килограмм гашиша. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

