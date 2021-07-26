В Петербурге в июне пройдет традиционный Медиадом от ИД "Коммерсантъ"

В Санкт-Петербурге 4-5 июня пройдет традиционный Медиадом от ИД "Коммерсантъ". Медиадом – это серия деловых мероприятий, объединяющих ключевых представителей отраслей для открытого обсуждения актуальных трендов и вызовов. В этом году событие пройдет в особняке Трубецких-Нарышкиных.

В рамках деловой программы 4 и 5 июня участники обсудят развитие бизнеса, цифровую экономику, недвижимость, инвестиции и современные технологии. В первый день запланированы сессии о новой экономике масштабирования, форматах контента и работе с аудиторией, цифровом рубле, инфраструктурных проектах и внедрении искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделят рынку недвижимости, будущему офлайн-ритейла и инструментам управления спросом в условиях высоких ставок.

Во второй день программы пройдут инвестиционный завтрак, обсуждения мер поддержки малого и среднего бизнеса, изменений в налоговой и правовой сферах, а также сессии о повышении продуктивности команд, инвестициях в качество жизни, российской моде и международной недвижимости. Завершит программу дискуссия о развитии российского виноделия, отраслевых трендах и лидерах рынка.

Вход на мероприятие бесплатный, однако требуется регистрация.

